إعلان صرف معاشات شهر يونيو في صنعاء
بدأت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، اليوم، صرف معاشات المتقاعدين لشهر ذي القعدة 1445هـ - يونيو 2024م.
وأوضحت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية في بيان، أن عملية الصرف التي بدأت اليوم الأربعاء في العاصمة صنعاء والمحافظات الحرة، تشمل صرف المعاشات التقاعدية ومعاشات العجز والوفاة للمتقاعدين في القطاع الخاص والمختلط.
وجددت المؤسسة التأكيد على أن صرف معاشات المتقاعدين وأسر المتوفين مستمرة في بداية كل شهر، حرصاً منها على توفير الحياة الكريمة للمؤّمن عليهم وأسرهم وإعانتهم على مواجهة المتطلبات المعيشية في ظل الظروف الصعبة التي يمر بها البلد.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر أخبار اليمن : إعلان صرف معاشات شهر يونيو في صنعاء على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع المؤتمر نت وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.