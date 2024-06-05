أخبار اليمن : إعلان صرف معاشات شهر يونيو في صنعاء

إعلان صرف معاشات شهر يونيو في صنعاءبدأت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، اليوم، صرف معاشات المتقاعدين لشهر ذي القعدة 1445هـ - يونيو 2024م.

وأوضحت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية في بيان، أن عملية الصرف التي بدأت اليوم الأربعاء في العاصمة صنعاء والمحافظات الحرة، تشمل صرف المعاشات التقاعدية ومعاشات العجز والوفاة للمتقاعدين في القطاع الخاص والمختلط.

وجددت المؤسسة التأكيد على أن صرف معاشات المتقاعدين وأسر المتوفين مستمرة في بداية كل شهر، حرصاً منها على توفير الحياة الكريمة للمؤّمن عليهم وأسرهم وإعانتهم على مواجهة المتطلبات المعيشية في ظل الظروف الصعبة التي يمر بها البلد.