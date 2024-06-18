أخبار اليمن : التكوينات الشبابية والطلابية تهنىء رئيس المؤتمر بعيد الاضحى

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دوت الخليج -

التكوينات الشبابية والطلابية تهنىء رئيس المؤتمر بعيد الاضحى

رفع القائم بأعمال رئيس دائرة الشباب والطلاب عضو الأمانة العامة للمؤتمرناجى بن يحيى القوسي برقية تهنئة إلى رئيس المؤتمر الشعبي العام الاخ صادق بن أمين ابوراس بمناسبة عيد الأضحى المبارك جاء فيها : التكوينات الشبابية والطلابية تهنىء رئيس المؤتمر بعيد الاضحىرفع القائم بأعمال رئيس دائرة الشباب والطلاب عضو الأمانة العامة للمؤتمرناجى بن يحيى القوسي برقية تهنئة إلى رئيس المؤتمر الشعبي العام الاخ صادق بن أمين ابوراس بمناسبة عيد الأضحى المبارك جاء فيها : الاخ الشيخ المناضل صادق بن أمين أبوراس رئيس المؤتمر الشعبي العام حفظكم الله...

تحية تقدير وبعد...

باسم القطاع الشبابي والطلابي بالمحافظات والجامعات وقيادة دائرة الشباب والطلاب بالأمانه العامه للمؤتمر يشرفنا أن نتقدم إليكم بأسمى آيات التهانى والتبريكات بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك أعاده الله علينا وعليكم وعلى وطننا وشعبنا بالخير والبركات.

تهل علينا هذه المناسبة الدينيه العظيمه ووطننا وشعبنا مازالو يتعرض لعدوان أمريكى بريطانى فى محاولة لثنى شعبنا اليمنى وقواته المسلحه عن مناصرة الشعب الفلسطينى الشقيق فى غزه وكامل أرض فلسطين واللذين يتعرضون لهجوم صهيونى بربرى وإباده جماعية وحشيه فى ظل دعم وتواطوء القوى الغربيه وصمت مخزى للأنظمه العربية والإسلاميه

ولقد جاء الموقف اليمني الشجاع فى دعم ومناصرة الاشقاءفي فلسطين ليعبر عن أصالة هذا الشعب العظيم وقواه السياسيه والوطنيه والعسكريه فى الصمود ومواجهة الغزاه والمحتلين ومناصرة الأشقاء المظلومين مستندا في ذلك على إرثه الحضاري والتاريخى فى مقاومة الغزاة ودعم قضايا أمتنا العربيه والإسلاميه عبر التاريخ...

الأخ رئيس المؤتمر

ونحن إذ نهنئكم بهذه المناسبة العظيمه لنثمن مواقفكم الوطنيه ونحيي جهودكم المخلصه فى قيادة مسيرة المؤتمر فى ظروف إستثنائيه يمر بها المؤتمر والوطن عموما حيث جسدتم من خلالها أروع صور التضحيه والفداء إلتزاما بمبادىء وقيم الثورة والنظام الجمهوري وقيم الميثاق الوطني وقد تمثل ذلك بانحياز المؤتمر الدائم الى صفوف الشعب والقوى الوطنية المناهضه للعدوان والتصدى لكل المخططات التأمريه التى تستهدف تقسيم الوطن وإنتهاك سيادته وإستقلاله الوطني وحرصكم الكبير على تحقيق السلام الدائم والشامل والمحافظه على الثوابت الوطنية المتمثله فى الثورة والوحده والنظام الجمهوري.

اخير ..نكرر لكم التهنئه بهذه المناسبة ونجدد لكم العهد والولاء بالمضى خلف قيادتكم وتوجهاتكم الاستراتيجيه فى تطوير العمل المؤسسى لتنظيمنا الرائد وتعزيز دوره الوطنى ومكانته السياسيه فى الساحه الوطنية...

وفقكم الله وسدد خطاكم...

وكل عام وأنتم ووطننا وشعبنا بألف خير..

أخوكم ناجى بن يحيى القوسي

القائم بأعمال رئيس دائرة الشباب والطلاب

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