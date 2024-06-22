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أخبار اليمن : القوات المسلحة: استهداف حاملة الطائرات "آيزنهاور"

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دوت الخليج -
القوات المسلحة: استهداف حاملة الطائرات "آيزنهاور"
أعلنت القوات المسلحة اليمنية عن تنفيذ عملية عسكريةً نوعيةً استهدفتْ سفينةَ في البحرِ العربيِّ وحاملةِ الطائراتِ الأمريكيةِ "آيزنهاور" شماليَّ البحرِ الأحمرِ.
وأوضحت القوات المسلحة في بيان، أن القواتُ البحريةُ نفذت عمليةً عسكريةً نوعيةً استهدفتْ سفينةَ "Transworld navigator " في البحرِ العربيِّ بعددٍ من الصواريخِ البالستيةِ .. مؤكداً أن العمليةُ أدت إلى إصابةِ السفينةِ إصابةً مباشرةً.
وأشارت إلى أن استهدافُ السفينةِ جاء لانتهاكِ الشركةِ المالكةِ لها قرارَ حظرِ الدخولِ إلى موانئِ فلسطينَ المحتلة.
وأضاف البيان "أن القوةُ الصاروخيةُ نفذت عمليةَ استهدافٍ لحاملةِ الطائراتِ الأمريكيةِ "آيزنهاور" شماليَّ البحرِ الأحمرِ بعددٍ منَ الصواريخِ الباليستيةِ والمجنحةِ، وحققتِ العمليةُ أهدافَها بنجاح".
وأكد البيان أن القواتِ المسلحةَ اليمنيةَ ستواصلُ تنفيذَ عملياتِها العسكريةِ إسنادًا وانتصاراً للشعبِ الفلسطينيِّ حتى وقفِ العُدوانِ ورفعِ الحصارِ عنِ الشعبِ الفلسطينيِّ في قطاعِ غزة.
وجددت القواتِ المسلحةَ اليمنيةَ التأكيد على أنها لن تترددَ في استهدافِ القطعِ الحربيةِ الأجنبيةِ المعاديةِ في البحرينِ الأحمرِ والعربيِّ وذلك رداً على العدوانِ على بلدِنا ودفاعاً عنِ اليمنِ العزيز.
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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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