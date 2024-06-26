أخبار اليمن : مركز الأرصاد يتوقع ارتفاع درجة الحرارة ويحذر من التعرض للشمس

دوت الخليج -

مركز الأرصاد يتوقع ارتفاع درجة الحرارة ويحذر من التعرض للشمس

توقع المركز الوطني للأرصاد والإنذار المبكر، هطول أمطار متفرقة ومتفاوتة على عدة محافظات وهبوب رياح حول أرخبيل سقطرى والسواحل الشرقية والجنوبية وأجواء حارة في المناطق الصحراوية والساحلية خلال الـ 24 ساعة القادمة.

وذكر المركز في نشرته الجوية ، أنه من المتوقع هطول أمطار متفرقة ومتفاوتة الشدة يصحبها الرعد وتساقط حبات البرد أحياناً على أجزاء من محافظات تعز، إب، الضالع، البيضاء، ذمار، ريمة، صنعاء، المحويت، عمران، حجة، صعدة ومرتفعات لحج، أبين، البيضاء، مأرب، شبوة، حضرموت والمهرة وكذلك على أجزاء من سهل تهامة.

وأشار إلى احتمال هبوب رياح قوية حول أرخبيل سقطرى تصل أقصى سرعة لها إلى 45عقدة، ورياح معتدلة إلى نشطة السرعة على السواحل الشرقية والجنوبية.

وحسب المركز يُتوقع أجواء شديدة الحرارة في المناطق الصحراوية حيث تتراوح درجات الحرارة العظمى بين 38 - 44 درجة مئوية، وشديدة الحرارة أيضاً في السهول والمناطق الساحلية وتتراوح درجات الحرارة بين 36 ـ 41 درجة.

وأفاد بأن كمية الأمطار التي هطلت خلال الـ24 ساعة الماضية في بعض محطات الرصد الجوي بلغت في حجة: 12.2ملم، إب: 3.5، تعز: 1.8، السدة- إب: 0.8، حدة- القطاع: 0.5، المحويت: 0.4ملم.

كما هطلت أمطار متفرقة خارج نطاق محطات الرصد على أجزاء من محافظات المهرة، حضرموت، شبوة، أبين، لحج، الضالع، تعز، إب، ذمار، ريمة، صنعاء، عمران، المحويت، حجه وصعدة.

وحذر المركز المواطنين من التواجد في بطون الأودية وممرات السيول داعياً إلى الاحتماء من العواصف الرعدية.

كما حذر الصيادين ومرتادي البحر من اضطراب البحر وارتفاع الموج حول أرخبيل سقطرى والسواحل الشرقية والجنوبية، ومن الأجواء الحارة والشديدة الحرارة في الصحارى والهضاب الداخلية والمناطق والسهول الساحلية .

ونصح المركز بعدم التعرض المباشر لأشعة الشمس والإكثار من شرب الماء والسوائل.