أخبار اليمن : شرف: حريصون على الوصول لتسوية سياسية شاملة

شرف: حريصون على الوصول لتسوية سياسية شاملةالتقى وزير الخارجية في حكومة تصريف الأعمال المهندس هشام شرف، نائب رئيس بعثة الأمم المتحدة لدعم اتفاق الحديدة، نائب رئيس لجنة تنسيق إعادة الانتشار، ماري ياماشيتا، المعينة حديثاً.

وفي اللقاء أكد الوزير شرف، أن القيادة بصنعاء حريصة على الأمن والسلم الدوليين في المنطقة، وبالأخص في منطقة البحر الأحمر وباب المندب وبحر العرب.

وأشار إلى أن استهداف القوات المسلحة اليمنية للسفن يقتصر فقط على السفن المملوكة للعدو الإسرائيلي أو تلك المتجهة من وإلى الموانئ الفلسطينية المحتلة حتى يتم وقف العدوان العسكري الصهيوني ودخول المساعدات الإنسانية والغذائية والدوائية والوقود إلى قطاع غزة دون أية عوائق.

وأضاف وزير الخارجية أن حكومة صنعاء ملتزمة بتنفيذ اتفاق استوكهولم، وحريصة على الوصول إلى تسوية سياسية سلمية شاملة مشرفة وعادلة للشعب اليمني تحفظ كل حقوقه وتراعي متطلباته الخاصة بالتعويضات في الجانب الاقتصادي والإنساني.

بدورها أوضحت المسؤولة الأممية، أنها ستعمل مع طاقم البعثة للمساهمة في عودة الأمن والاستقرار إلى اليمن .