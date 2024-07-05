أخبار اليمن : أمطار ورياح وأجواء حارة.. تحذير مهم للمواطنين

أمطار ورياح وأجواء حارة.. تحذير مهم للمواطنينتوقع المركز الوطني للأرصاد الجوية والإنذار المبكر هطول أمطار رعدية متفاوتة ومتفرقة على عدة محافظات، وأجواء حارة في الصحارى والمناطق الساحلية، وهبوب رياح على أرخبيل سقطرى والساحل الشرقية والجنوبية خلال الـ 24 ساعة القادمة.

وذكر المركز في نشرته الجوية، أنه من المتوقع هطول أمطار رعدية متفاوتة الشدة مع تساقط حبات البرد أحياناً على أجزاء من محافظات صعدة، ذمار، صنعاء، ريمة، إب، تعز، الضالع، البيضاء ومرتفعات لحج، أبين وشبوة.

وحسب النشرة يُتوقع هطول أمطار متفرقة قد يصحبها الرعد أحياناً على أجزاء من محافظات عمران، المحويت، غرب الجوف، حجة، حضرموت والمهرة ومناطق من سهل تهامة.

وأشار المركز إلى أجواء حارة في الصحارى والسهول والمناطق الساحلية.

ومن المحتمل هبوب رياح شديدة جداً على أرخبيل سقطرى تصل سرعتها إلى أكثر من 40 عقدة، ومعتدلة إلى شديدة السرعة على السواحل الشرقية والجنوبية تعمل على اضطراب البحر وارتفاع الموج.

وأوضح المركز أن كمية الأمطار التي هطلت خلال الـ24 ساعة الماضية وتم قياسها في بعض محطات الرصد الجوي بلغت في طور الباحة- لحج : 3.2ملم، ذمار : 2.5، السدة - إب : 1.0، الضالع : 0.7، المطار - صنعاء : 0.5، تعز: 0.4، حدة - صنعاء : 0.2ملم.

كما هطلت أمطار متفرقة خارج نطاق محطات الرصد على أجزاء من محافظات المحويت، حجة، البيضاء، أبين، لحج وشبوة.

وحذر المركز المواطنين من التواجد في بطون الأودية وممرات السيول ومن العواصف الرعدية، والتدني في مدى الرؤية الأفقية بسبب الأمطار والسحب المنخفضة الكثيفة ومن عبور الجسور الأرضية عند تدفق السيول.

كما حذر مرتادي البحر والصيادين وربانية السفن من اضطراب البحر وارتفاع الموج حول ارخبيل سقطرى وخليج عدن والسواحل الشرقية والجنوبية.

المركز حذر كذلك المواطنين في الصحارى والسهول والسواحل من الأجواء الحارة وشديدة الحرارة، داعياً إلى عدم التعرض المباشر لأشعة الشمس وقت الظهيرة.