أخبار اليمن : صنعاء تعلن موعد استئناف الرحلات الجوية إلى الأردن

صنعاء تعلن موعد استئناف الرحلات الجوية إلى الأردنكشف مدير مطار صنعاء الدولي خالد الشايف، عن استئناف الرحلات الجوية إلى الأردن ابتداءً من يوم غدٍ السبت.

وقال الشايف في منشور له على منصة "إكس"، "من المقرر بدء رحلات عودة ماتبقى من الحجاج إلى مطار صنعاء الدولي ابتداء من يوم الجمعة الموافق 5 يوليو 2024م".

وأكد استئناف الرحلات من صنعاء إلى الأردن ابتداءً من يوم السبت الموافق 6 يوليو 2042م.

وعاد إلى مطار صنعاء الدولي مساء اليوم حجاج بيت الله الحرام العالقين في السعودية على متن طائرة الخطوط الجوية اليمنية.