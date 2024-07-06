أخبار اليمن : أمطار وأجواء حارة وتحذير من اضطراب البحر

أمطار وأجواء حارة وتحذير من اضطراب البحرتوقع المركز الوطني للأرصاد الجوية والإنذار المبكر هطول أمطار متفاوتة الشدة ومتفرقة على عدد من المحافظات، وأجواء حارة في الصحارى والسهول والمناطق الساحلية واضطراب البحر نتيجة هبوب الرياح الشديدة السرعة خلال الـ 24 ساعة القادمة.

ووفق النشرة الجوية الصادرة عن المركز، يُتوقع هطول أمطار متفاوتة الشدة يصحبها الرعد أحياناً على أجزاء من محافظات المهرة، حضرموت، شبوة، أبين، البيضاء، لحج، الضالع، تعز، إب، ذمار، ريمة وصنعاء.

ومن المحتمل هطول أمطار متفرقة على أجزاء من محافظات عمران، حجة، المحويت، ومناطق من سهل تهامة.

وأشار المركز إلى أن الأجواء قد تكون حارة في الصحارى والسهول والمناطق الساحلية وتتراوح درجات الحرارة العظمى بين 38 – 46 درجة مئوية.

ومن المتوقع هبوب رياح شديدة جداً على أرخبيل سقطرى تصل سرعتها إلى 45عقدة، ومعتدلة إلى شديدة السرعة على السواحل الشرقية والجنوبية تعمل على اضطراب البحر وارتفاع الموج.

وأوضح المركز أن كمية الأمطار التي هطلت خلال الـ24 ساعة الماضية وتم قياسها في بعض محطات الرصد الجوي جاءت على النحو الآتي: الضالع: 11.8ملم، صنعاء ـ المطار: 4.2، إب: 2.0، صرفيت ـ المهرة: 1.3، صعدة: 0.9، طور الباحة: 0.1ملم.

وسجلت محطات الرصد الجوي في سائلة الأمانة كميات تراوحت بين 0.3 - 03.4 ملم، كما هطلت أمطار متفرقة خارج نطاق محطات الرصد على أجزاء من محافظات المحويت، حجة، تعز، البيضاء، أبين، شبوة وحضرموت.

وحذر المركز من التواجد في بطون الأودية وممرات السيول ومن العواصف الرعدية، والتدني في مدى الرؤية الأفقية بسبب الأمطار والسحب المنخفضة الكثيفة ونصح بعدم عبور الجسور الأرضية عند تدفق السيول.

كما حذر المواطنين في الصحارى والسهول والسواحل من الأجواء الحارة وشديدة الحرارة، حاثاً على عدم التعرض المباشر لأشعة الشمس وقت الظهيرة.

وكذلك حذر مرتادي البحر والصيادين وربانية السفن من اضطراب البحر وارتفاع الموج حول أرخبيل سقطرى وخليج عدن والسواحل الشرقية والجنوبية.