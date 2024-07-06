أخبار اليمن : ارتفاع عدد الشهداء الصحفيين بغزة إلى 158

ارتفاع عدد الشهداء الصحفيين بغزة إلى 158أعلن المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، السبت، ارتفاع عدد الشهداء الصحفيين منذ 7 أكتوبر الماضي إلى 158، بعد استشهاد 5 صحفيين في مناطق مختلفة من القطاع.

وقال المكتب في بيان مقتضب: "ارتفاع عدد الشهداء الصحفيين إلى 158 صحفياً وصحفية، منذ بدء حرب الإبادة الجماعية على قطاع غزة، وذلك بعد ارتقاء 5 صحفيين".

وبحسب المكتب، فإن الصحفيين الـ5 الذين استشهدوا مؤخرا هم "مدير شركة ديب شوت للإنتاج الإعلامي سعدي مدوخ، والإعلامي في الشركة ذاتها، أديب سكر، والصحفي في وكالة فلسطين الإعلامية أمجد جحجوح، ومعدة ومقدمة برامج في إذاعة الجامعة الإسلامية بغزة وفاء أبو ضبعان، والصحفي في وكالة فلسطين الإعلامية رزق أبو اشكيان".

ومنذ السابع من أكتوبر الماضي، يشن الكيان الإسرائيلي حربا على غزة أسفرت عن أكثر من 125 ألف شهيد وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد عن 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة أودت بحياة عشرات الأطفال.