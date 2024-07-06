أخبار اليمن : ما جديد مفاوضات تبادل الأسرى في مسقط؟

ما جديد مفاوضات تبادل الأسرى في مسقط؟أعلن رئيس اللجنة الوطنية للأسرى عبد القادر المرتضى عن استكمال جولة المفاوضات على ملف الأسرى في العاصمة العمانية مسقط برعاية الأمم المتحدة.

وقال المرتضى في منشور له على منصة "إكس"، "استكملنا اليوم في العاصمة العمانية مسقط جولة المفاوضات على ملف الأسرى برعاية الأمم المتحدة وتم فيها الاتفاق على بعض النقاط، وأهمها حل الإشكالية على محمد قحطان وكذا تبادل بعض من قوائم الأسرى".

وأشار إلى أنه ونظراً لضيق الوقت، تم الاتفاق على استئناف المفاوضات بعد شهرين، على أن يركز الطرفان اهتمامهما خلال هذه الفترة على استكمال رفع الكشوفات واعتمادها حتى انعقاد الجولة المقبلة.

وأعرب المرتضى عن الشكر والتقدير للأشقاء في سلطنة عمان على استضافة هذه الجولة، ولكل من سهل ويسر انعقادها، سائلاً "الله التوفيق والعون والفرج العاجل لأسرانا".