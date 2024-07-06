أخبار اليمن : الأونروا: سكان غزة يواجهون نزوحاً قسرياً جديداً

الأونروا: سكان غزة يواجهون نزوحاً قسرياً جديداًأكدت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، إن "سكان غزة يواجهون نزوحاً قسرياً جديداً وسط فقدان الأمل، وعدم اليقين بالسلامة نظرا لعدم وجود مكان آمن يذهبون إليه".

وقالت لويز ووتردج مسؤولة الاتصالات في الأونروا، إن "العائلات الفلسطينية في غزة تفقد الأمل وقوة الإرادة، فيما تواجه نزوحاً قسرياً جديداً وسط حالة من عدم اليقين على الإطلاق بشأن السلامة".

وشددت على أن سكان قطاع غزة ليس لديهم مكان آمن للذهاب إليه، وبالتالي يجب وقف إطلاق النار الآن.

وتواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي، عدوانها غير المسبوق، براً وبحراً وجواً على قطاع غزة، منذ السابع من أكتوبر الماضي، ما أسفر عن استشهاد 38098 فلسطينياً، وإصابة 87705 آخرين، فيما لا يزال آلاف الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، حيث لا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.