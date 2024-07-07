أخبار اليمن : المرور يحذر مواكب الأفراح في صنعاء

المرور يحذر مواكب الأفراح في صنعاءوجهت قيادة شرطة المرور كافة منتسبيها ووحدة الضبط المروري ووحدة الرصد الإلكتروني بضبط مواكب الأعراس المعرقلة لحركة السير بأمانة العاصمة.

وحذرت شرطة المرور في بيان، السائقين من إرتكاب مخالفات مرورية بمواكب الأفراح والمناسبات وإخراج الأجسام من المركبات أو تنفيذ حركات استعراضية بالسيارات، أو التوقف بوسط الشوارع، موكدةً أنها لن تتهاون مع مرتكبي مثل هذه المخالفات.

واعتبرت هذه الممارسات والسلوكيات تعبيراً خاطئاً عن الأفراح، كالمسير بالسيارات والمركبات بشكل مواكب عشوائية مُعيقة لحركة السير تُعرض مستخدمي الطريق للخطر، إضافة الى الإسهام في زيادة الازدحام المروري.

وذكرت شرطة المرور أنه وبناءً على توجيهات قيادة وزارة الداخلية وحرصاً منها على سلامة الجميع وتسهيل الحركة المرورية، سيتم اتخاذ الإجراءات الوقائية والرقابية للحد من هذه الظاهرة الدخيلة على قيم وعادات الشعب اليمني الأصيل.

وأهابت بكافة المواطنين توثيق المخالفات التي يجري فيها عرقلة الحركة المرورية من قبل تلك المواكب والإبلاغ عنها، مشددة على ضرورة تعاون المجتمع في الإبلاغ عن مثل هكذا مخالفات، وكذا تعاون أصحاب الأعراس مع رجال المرور لضمان انسيابية الحركة المرورية.

ودعا البيان إلى التعبير عن الفرح بالسُبل المسموح بها وبطريقة حضارية وأخلاقية دون عرقلة للحركة المرورية، واتخاذ المسار الأيمن للحفاظ على سلاسة الحركة المرورية.

وعبرت شرطة المرور عن الأمل في وعي المواطنين واستجابتهم للتوجيهات والنصائح الصادرة عن رجال المرور، حفاظاً على حياتهم وسلامة أرواحهم وممتلكاتهم وبما يُسهم في إيجاد بيئة مرورية أكثر أمناً وانسيابية.