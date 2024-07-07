أخبار اليمن : الأرصاد يحذر: أمطار ورياح وحرارة شديدة

الأرصاد يحذر: أمطار ورياح وحرارة شديدةتوقع المركز الوطني للأرصاد الجوية والإنذار المبكر، هطول أمطار متفاوتة الشدة على عدة محافظات، وطقساً حاراً إلى شديد الحرارة في الصحارى والهضاب والسهول والمناطق الساحلية، وهبوب رياح شديدة على السواحل والصحارى خلال الـ 24 ساعة القادمة.

وذكر المركز في نشرته الجوية، أنه من المتوقع هطول أمطار متفاوتة الشدة يصحبها الرعد أحياناً على مناطق متفرقة من محافظات تعز، إب، الضالع، ذمار، ريمة، صنعاء وشمال لحج.

وقد تمتد الأمطار شرقاً إلى البيضاء ومرتفعات أبين وشبوة وحضرموت والمهرة، في حين قد تهطل أمطار متوسطة على أجزاء من محافظات المحويت، عمران، حجه وصعدة وسهل تهامة.

وحسب المركز سيكون الطقس حار إلى شديد الحرارة في الصحارى والهضاب الداخلية والسهول والمناطق الساحلية تتراوح درجات الحرارة العظمى بين 37 - 45 درجة مئوية.

وأشار إلى احتمال هبوب رياح شديدة جداً على أرخبيل سقطرى وشرق خليج عدن تصل أقصى سرعة لها إلى 55 عقدة، ومعتدلة إلى شديدة السرعة على السواحل الشرقية والجنوبية وتتراوح سرعتها بين 15 و 30 عقدة وعلى صحاري حضرموت والمهرة.

وأفاد المركز بأن كمية الأمطار التي هطلت خلال الـ24 ساعة الماضية وتم قياسها في بعض محطات الرصد الجوي بلغت في صرفيت -المهرة: 4.2ملم، عمران -المدينة: 2.4، صعدة: 1.3، عمران -البون: 0.6، عتق : 0.4، الضالع : 0.4، إب ـ السدة: 0.2.

كما هطلت امطار متفاوتة الشدة على مناطق من صنعاء، جنوب ووسط حضرموت، شمال أبين، لحج وغرب المهرة وكانت غزيرة خارج نطاق محطات الرصد.

وحذر المركز المواطنين في المناطق المتوقع هطول أمطار عليها من التواجد أو قطع ممرات السيول ومن العواصف الرعدية، ومن التدني في مدى الرؤية الأفقية بسبب الشابورة المائية أو الضباب والأمطار.

كما حذر سائقي المركبات ومن لديهم أمراض صدرية في المناطق الصحراوية من الغبار والأتربة المثارة، ومرتادي البحر والصيادين وربابنة السفن من اضطراب البحر وارتفاع الموج حول أرخبيل سقطرى وشرق خليج عدن والسواحل الشرقية والجنوبية.

وحذر أيضاً المواطنين في الصحارى والهضاب الداخلية والسهول والسواحل من الطقس الحار والشديد الحرارة ونصح بعدم التعرض المباشر لأشعة الشمس.