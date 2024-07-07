أخبار اليمن : صحة غزة: 55 شهيداً و123 مصاباً في 24 ساعة

صحة غزة: 55 شهيداً و123 مصاباً في 24 ساعة
قالت وزارة الصحة في قطاع غزة، إن قوات الاحتلال الإسرائيلي ارتكبت ثلاث مجازر وصل منها للمستشفيات 55 شهيداً و123 مصاباً في 24 ساعة.
وأضافت الوزارة في بيان اليوم، أن عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي ارتفع إلى 38 ألفاً و153 شهيداً و87 ألف و828 مصاباً منذ 7 أكتوبر الماضي.
وأشارت إلى أن آلاف الضحايا لا يزالون تحت الركام وفي الطرقات، حيث لا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.
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