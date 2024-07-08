أخبار اليمن : إعلان نتائج المفاضلة على المقاعد المجانية بالجامعات

إعلان نتائج المفاضلة على المقاعد المجانية بالجامعاتأعلنت اللجنة الرئاسية للمقاعد المجانية بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي اليوم نتائج المفاضلة والمنافسة على المقاعد المجانية في الجامعات الحكومية والأهلية للعام الجامعي 1446هـ.

وأوضحت اللجنة الرئاسية في بيان، أن عملية التصحيح والمفاضلة والفرز والتوزيع تمت بشكل الكتروني بناءً على نتائج امتحانات الكفاءة ووفقاً لمعايير عادلة تضمن تحقيق الشفافية ومبدأ تكافؤ الفرص بين الجميع.

وأشار البيان إلى أن توزيع المقاعد على جميع الفئات تم بما يتوافق مع الموارد المتاحة لها وبما يتناسب مع معدلات الطلاب والنتائج التي حققوها في امتحانات الكفاءة.

وأكدت اللجنة أن آلية المفاضلة وإجراءات الفرز والتوزيع تمت علی مستوی كل فئة من الفئات المستفيدة كلاً علی حدة ، وكذلك علی مستوی كل محافظة من المحافظات المحرومة من التأهيل.

وأهابت اللجنة بجميع الطلاب الدخول إلى حساباتهم في بوابة المقاعد المجانية (بموجب البيانات التي سجلوا بها) للقيام بعملية التأكيد والموافقة على المقاعد التي حصلوا عليها وتأكيد قبولهم فيها والالتزام بالالتحاق بالدراسة.

وذكر البيان أنه تم فتح باب التظلمات لمدة خمسة أيام ابتداء من اليوم الأحد الأول من محرم وحتى الخميس الخامس من محرم الجاري 1446ه-.. داعياً الطلاب المحجوبة نتائجهم إلى سرعة الحضور إلى الوزارة وتسليم أصل الوثائق المؤكدة لانطباق الشروط عليهم.

وأكدت اللجنه انه سيتم حرمان أي طالب من الفائزين بالمفاضلة من المقعد الذي حصل عليه إذا لم يؤكد أو يتظلم خلال فترة الإعلان، ولن يتم النظر في أي طلب أو أي تظلم بعد هذا التاريخ، وعلى جميع الطلاب إتباع التعليمات الموضحة في الموقع الخاص بالمقاعد المجانية https://mohesr.gov.ye/mohesr/finalresult.php.