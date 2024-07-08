أخبار اليمن : 9580 معتقلاً فلسطينياً منذ 7 اكتوبر

9580 معتقلاً فلسطينياً منذ 7 اكتوبرارتفعت حصيلة المعتقلين الفلسطينيين في الضفة الغربية إلى 9 آلاف و580 منذ 7 أكتوبر الماضي، وذلك بعد اعتقال الجيش الإسرائيلي 30 فلسطينياً في عدة محافظات.

وقالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين ونادي الأسير الفلسطيني، في بيان مشترك وصل الأناضول، إن "قوات الاحتلال الإسرائيلي اعتقلت منذ مساء أمس (الأحد) وحتى صباح اليوم الاثنين، 30 مواطنا على الأقل من الضفة، بينهم أسرى سابقون، لتبلغ حصيلة الاعتقالات بعد السابع من أكتوبر أكثر من 9580".

وأشار البيان إلى أن الاعتقال توزعت على محافظات الخليل (جنوب) وطوباس ونابلس، وجنين وقلقيلية(شمال) ورام الله (وسط)، وأريحا (شرق)، لافتاً إلى أن عمليات الاعتقال رافقتها عمليات تنكيل واسعة، واعتداءات بالضرب المبرّح، وتهديدات بحقّ المعتقلين وعائلاتهم، إلى جانب تّخريب وتّدمير منازل المواطنين.

وتواصل قوات الاحتلال تنفيذ حملات الاعتقال الممنهجة، كإحدى أبرز السياسات الثابتة، والتي تصاعدت بشكل غير مسبوق بعد السابع من أكتوبر، ليس فقط من حيث مستوى أعداد المعتقلين، وإنما من حيث مستوى الجرائم التي ارتكبتها.