أخبار اليمن : منظمة دولية تحذر من تدهور الوضع الإنساني في قطاع غزة

منظمة دولية تحذر من تدهور الوضع الإنساني في قطاع غزةحذرت منظمة دولية، اليوم الاثنين، من تفاقم تدهور الوضع الإنساني المتردي في قطاع غزة، بسبب نزوح آلاف الأشخاص، جراء العدوان الصهيوني على القطاع .

وبحسب وكالة (معا) الإخبارية، قالت منظمة آكشن إيد الدولية، في بيان صدر عنها، إن النساء الحوامل في غزة يعانين الجوع وسط نقص حاد في الغذاء، إذ لا تزال المنطقة بأكملها معرضة لخطر المجاعة.

وأوضحت المنظمة، أن الأمهات حديثات الولادة اللواتي ولدن مؤخراً في مستشفى العودة شمال غزة، الذي تديره منظمة العودة، شريكة منظمة آكشن إيد الدولية، يجدن صعوبة في العثور على أي شيء يأكلنه أثناء حملهن، في ظل عدم توفر الفواكه والخضراوات على الإطلاق.

وحذرت المنظمة من تفاقم تدهور الوضع الإنساني المتردي بسبب نزوح آلاف الأشخاص من خان يونس بعد تلقي أوامر إخلاء جديدة، ومع عدم وجود مكان آمن يذهبون إليه، يضطر الناس إلى البحث عن مأوى في المناطق المكتظة بالفعل بالنازحين .

وقالت مسؤولة التواصل والمناصرة في مؤسسة آكشن إيد الدولية رهام جعفري: "تحتاج النساء الحوامل إلى نظام غذائي متنوع ومغذٍ للحفاظ على صحتهن وصحة أطفالهن، لكن العديد منهن في غزة ليس لديهن ما يأكلنه على الإطلاق".

وأضافت أن نزوح ما يصل إلى ربع مليون شخص من خان يونس لن يؤدي إلا إلى تفاقم الكارثة.

وشددت على أن غزة بحاجة ماسة إلى المزيد من المساعدات، وإلى وقف دائم لإطلاق النار الآن.