أخبار اليمن : لبوزة يعزي بوفاة العميد أبو علي

لبوزة يعزي بوفاة العميد أبو عليبعث نائب رئيس المؤتمر الشعبي العام، الدكتور قاسم لبوزة، برقية عزاء ومواساة إلى الشيخ زيد محمد أبو علي، عضو اللجنة العامة، عميد البرلمانيين اليمنيين، والشيخ محمد محمد أبو علي رئيس فرع المؤتمر بمحافظة المحويت عضو اللجنه الدائمة الرئيسية، وإلى إخوة الفقيد وأبنائه وكافة آل أبو علي وقبيلة الطويلة بمحافظة المحويت، في وفاة المغفور له -باذن الله تعالى- العميد الركن أحمد عبدالإله محمد أبو علي، الذي وافاه الاجل بعد حياة حافلة بالعطاء الوطني وخدمة المجتمع.

وعبر الدكتور لبوزة باسمه ونيابةً عن قيادات واعضاء وكوادر المؤتمر الشعبي العام عن تعازيه الحارة وصادق مواساته بهذا المصاب الجلل.

وابتهل إلى المولى العلي القدير أن يتغمد الفقيد بواسع الرحمة والمغفرة وأن يسكنه فسيح جناته وأن يعصم قلوب أهله وذويه بالصبر والسلوان.

" إنا لله وإنآ إليه راجعون ".