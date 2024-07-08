أخبار اليمن : مناقشة تطوير منظومة العمل في مؤسسة الإسمنت

مناقشة تطوير منظومة العمل في مؤسسة الإسمنتناقش مجلس إدارة المؤسسة اليمنية العامة لصناعة وتسويق الإسمنت، برئاسة وزير الصناعة والتجارة في حكومة تصريف الأعمال محمد شرف المطهر، اليوم عددا من التقارير الخاصة بتطوير وتحديث منظومة العمل في المؤسسة والمصانع التابعة لها.

وفي الاجتماع الذي حضره رئيس مجلس إدارة المؤسسة يحيى عطيفة وأعضاء مجلس الإدارة، أشاد وزير الصناعة بجهود رئيس مجلس إدارة المؤسسة وكوادرها والمصانع التابعة لها على ما حققوه من نتائج ملموسة خلال فترة وجيزة من خلال انتظام عملية تشغيل المصانع والعمل وفق رؤية إدارية حديثة مواكبة للتطور انعكست بشكل إيجابي في تجاوز الكثير من العراقيل ونجاح عملية التسويق وارتفاع نسبة المبيعات.

وشدد على سرعة استكمال الربط الشبكي والسير في عملية الأتمتة والتي من شأنها حل الكثير من الإشكاليات المالية الإدارية التي ظلت تعيق أعمال المؤسسة خلال الفترات السابقة.

وأشار وزير الصناعة، إلى أن بدء مصنع باجل في عملية التشغيل التجريبي يبعث على المزيد من التفاؤل في قدرة قيادة وكوادر المؤسسة والمصانع التابعة لها على تجاوز الصعوبات .. مؤكدا على أهمية الحفاظ على وتيرة العمل الحالي والحرص على تحقيق المزيد من النجاحات، ومعالجة كافة القضايا المتراكمة.

وفي الاجتماع استعرض رئيس مجلس الإدارة تقريرا عن مسارات عملية التطوير والتحديث في الجوانب الإدارية والمالية للمؤسسة والمصانع التابعة لها، وما قطعته من خطوات في عملية الربط الشبكي بين المؤسسة والمصانع التابعة لها.

وأشاد عطيفة بدعم وزير الصناعة والتجارة وإشرافه المباشر على عملية التطوير والتحديث التي تشهدها المؤسسة.. لافتا إلى أن انتظام اجتماعات مجلس الإدارة يعكس مستوى ما وصلت إليه المؤسسة وما تعتمده من شفافية في كافة الإجراءات المالية والإدارية.