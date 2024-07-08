أخبار اليمن : السياسي الأعلى يبارك خطوات مواجهة التصعيد الاقتصادي

السياسي الأعلى يبارك خطوات مواجهة التصعيد الاقتصاديبارك المجلس السياسي الأعلى، الخطوات التي تحدث عنها السيد القائد فيما يتعلق بالتغيير الجذري والإصلاحات الشاملة لمؤسسات الدولة.

وأيد المجلس السياسي الأعلى خيارات قائد الثورة السيد عبدالملك بدر الدين الحوثي في التصدي لمواجهة التصعيد الاقتصادي العدواني الذي يقوم به النظام السعودي خدمة لأمريكا وإسرائيل، والوقوف إلى جانب أي خيارات يتخذها قائد الثورة للدفاع عن حقوق شعبنا والتصدي للمؤامرات التي تسعى إلى تجويعه وحصاره.

وأكد المجلس السياسي الأعلى على معادلة المطار بالمطار والموانئ بالميناء والبنوك بالبنوك.. مشيدا بتطور القدرات العسكرية والفنية للجيش اليمني بعون الله وفضله والتي أذهلت الأعداء.

ودعا المؤسسة العسكرية لمزيد من الاهتمام لتطوير القدرات العسكرية ومواكبة مستجدات معركة "الفتح والنصر الموعود والجهاد".

كما أكد المجلس السياسي الأعلى استمرار العمليات اليمنية المساندة للشعب الفلسطيني المظلوم في مواجهة العدوان الإجرامي الصهيوني الأمريكي على قطاع غزة.

وأهاب بأبناء الشعب اليمني مزيداً من الخروج الجماهيري والتفاعل والانخراط في أنشطة التعبئة العامة لمساندة الشعب الفلسطيني المظلوم، واستعداداً لأي مواجهة محتملة وأي خيارات يوجه بها قائد الثورة.