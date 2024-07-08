أخبار اليمن : الأغذية العالمي: مستويات جوع كارثية في قطاع غزة

الأغذية العالمي: مستويات جوع كارثية في قطاع غزةقال برنامج الأغذية العالمي، اليوم الاثنين، إن "نصف مليون شخص في قطاع غزة يواجهون مستويات كارثية من الجوع".

وأضاف البرنامج الأممي -في منشور على حسابه بمنصة إكس- أن "العائلات الفلسطينية بغزة لا تحصل في أغلب الأحيان على الحصص الغذائية الكاملة وبشكل مستمر".

وأوضح أن "إمكانية الوصول غير الموثوقة للمساعدات الإنسانية والمخزونات المحدودة تحول دون حصول العائلات بغزة على الحصص الغذائية التي يحتاجون إليها".

وقدّم برنامج الأغذية العالمي في يونيو/حزيران الماضي المساعدات إلى مليون شخص في غزة، مؤكدا أن ذلك "ليس كافيا"، كما جدد الدعوة إلى وقف فوري لإطلاق النار في القطاع المحاصر.

ومنذ السابع من أكتوبر الماضي، يشن الاحتلال الإسرائيلي حربا مدمرة على قطاع غزة أسفرت عن أكثر من 125 ألف شهيد وجريح من الفلسطينيين، معظمهم من الأطفال والنساء، وما يزيد عن 10 آلاف مفقود، في حين تتسع دائرة المجاعة في أنحاء القطاع مع استمرار منع إدخال المساعدات ونفاد البضائع من الأسواق، ما أودى بحياة عشرات الفلسطينيين خاصة الأطفال منهم.