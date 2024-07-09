أخبار اليمن : مرور صنعاء يحذر سائقي باصات الأجرة

مرور صنعاء يحذر سائقي باصات الأجرةدعت إدارة مرور أمانة العاصمة سائقي باصات الأجرة العاملة في جميع الشوارع إلى الالتزام بالسير، كلاً في خط سيره المحدد في الطابع الذي تم تركيبه على الباص، حتى لا يتعرض غير الملتزمين إلى الإجراءات القانونية.

وأوضحت إدارة مرور الأمانة في بيان، أنه وبناءً على توجيهات قيادة وزارة الداخلية، عملت الإدارة، خلال الفترة الماضية، بالتعاون مع الهيئة العامة لتنظيم شؤون النقل البري، على تركيب الطوابع الخاصة بخطوط السير على جميع باصات الأجرة مجاناً، مراعاة لظروف سائقيها، وذلك وفق إجراءات منظمة ومدروسة، وبحسب الطاقة الاستيعابية المحددة لكل شارع.

وبيّنت أن هذه الإجراءات تهدف إلى منع العشوائية، وتنظيم عمل الفرز، وتعزيز الانضباط المروري، وضمان انسيابية حركة السير، وعدم عرقلة مستخدمي الطريق، أو إهدار أوقاتهم.

وأكدت إدارة مرور العاصمة، ضرورة تعاون الجميع لإنجاح جهود تعزيز السلامة المرورية، والحفاظ على سلامتهم وممتلكاتهم، من خلال الالتزام بالقانون والقواعد المرورية؛ باعتبار المواطن شريكا مهما في أي عمل من شأنه خدمة وطنه وشعبه وأمته.