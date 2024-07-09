أخبار اليمن : قصف هدف حيوي في "أُم الرشراش"

قصف هدف حيوي في "أُم الرشراش"
أعلنت القوات المسلحة اليمنية عن تنفيذ عملية عسكرية مشتركة معَ المقاومة الإسلامية العراقية استهدفت هدفاً حيوياً في "أُمِّ الرشراشِ" جنوب فلسطين المحتلة.
وأوضحت القوات المسلحة في بيان صادر عنها اليوم، أن العملية التي نفذت بعدد من الطائرات المسيرة حققت اهدافَها بنجاح.. مشيرة إلى أن العملية العسكرية، تأتي انتصاراً لمظلومية الشعب الفلسطيني ومجاهديه ورداً على مجازر العدو الصهيوني بحقِّ أبناء الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.
وأكد البيان أن القوات المسلحة اليمنية ستواصل تنفيذ عملياتِها العسكرية المشتركة مع المقاومة الإسلامية العراقية إسنادًا وانتصاراً للشعبِ الفلسطينيِّ حتى وقف العدوان ورفع الحصار عن الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.
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