أخبار اليمن : بيان من الخطوط الجوية اليمنية.. ماذا جاء فيه؟

بيان من الخطوط الجوية اليمنية.. ماذا جاء فيه؟أكدت إدارة الخطوط الجوية اليمنية بصنعاء أن تحالف العدوان السعودي غير جاد في فتح مطار صنعاء الدولي من خلال قيامه بجدولة وجهة واحدة فقط هي "رحلات صنعاء - عمان" والعودة اعتباراً من يوم غدٍ الثلاثاء لشهر يوليو 2024م، لرفع الحرج عنه أمام المجتمع الدولي.

وذكرت إدارة الخطوط الجوية اليمنية في صنعاء في بيان، أن تحالف العدوان، مستمر في إغلاق مطار صنعاء الدولي بشكل كامل وتخصيص المقاعد للبيع في خارج اليمن.

واعتبرت ذلك التفافاً وتنصلاً واضحاً على عدم جديته في فتح مطار صنعاء الدولي بهدف زيادة معاناة الشعب اليمني ورفع الحرج عنه أمام المجتمع الدولي.

وأكد البيان أن هذه الخطوة غير مقبولة نهائياً، كونها التفافاً على فتح مطار صنعاء ومحاولة ذر الرماد في العيون وتنصلاً من تحالف العدوان عن التزاماته في رفع القيود عن مطار صنعاء الذي يقدّم خدماته الملاحية والإنسانية لثلثي سكان الجمهورية اليمنية.

وأفاد بأن الحلول الترقيعية والمماطلة التي ينتهجها تحالف العدوان السعودي غير مجدية ولن تقبل بها القيادة والشعب اليمني، إلا بالفتح الكامل والشامل لمطار صنعاء الدولي.

وأشار بيان إدارة الخطوط الجوية اليمنية إلى أنها أرسلت لتحالف العدوان بجدولة رحلات ثلاث وجهات القاهرة والهند والأردن لاعتماد التصاريح لها.

ولفت إلى أن الرحلات الجوية والوجهات حق من حقوق الشعب اليمنية كلفته القوانين والمواثيق الدولية ومنظمة الطيران المدني الدولي "الايكاو".

وحملّت إدارة الخطوط الجوية اليمنية بصنعاء تحالف العدوان السعودي كامل المسؤولية في الاستمرار والتعنت لمنعه فتح مطار صنعاء.