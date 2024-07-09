أخبار اليمن : برقية شكر من آل طواف لرئيس المؤتمر

برقية شكر من آل طواف لرئيس المؤتمرتلقى رئيس المؤتمر الشعبي العام الاخ صادق امين ابو راس رسالة شكر وتقدير من الاخوين علي وطواف سعد طواف ردا على تعزيته لهما بوفاة والدتهم، جاء فيها :

لأستاذ الفاضل الشيخ / صادق بن امين أبو راس

رئيس المؤتمر الشعبي العام

المحتر م

نتقدم بجزيل الشكر والتقدير لتعزيتكم الصادقة والمواساة في وفاة والدتنا الفاضلة، رحمها الله وأسكنها فسيح جناته.

إن كلمات الثناء والتعبير عن المواساة التي قدمتموها في هذا المصاب الجلل كانت بالغة الأهمية والمعنى بالنسبة لنا، ونحن نسأل الله العلي القدير أن يجزيكم عنا خير الجزاء.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير.

أخوانك/

علي سعد طواف

عضو اللجنة الدائمة الرئيسية

م صنعاء

طواف سعد طواف

عضو اللجنة الدائمة الرئيسية عضو قيادة فرع الامانة