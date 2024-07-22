أخبار اليمن : جمارك الحديدة تتلف كمية من الأدوية المهربة

جمارك الحديدة تتلف كمية من الأدوية المهربةأتلف مكتب جمارك ورقابة الحديدة اليوم كمية من الأدوية المهربة منتهية الصلاحية وغير قابلة للاستخدام الآدمي.

وأوضح مدير عام المكتب علي الشعوبي أن الكمية المتلفة تم ضبطها عبر مندوب المكتب في نقطة أمن باجل، مبيناً أن عملية الإتلاف تمت بحضور ممثلي الجهات ذات العلاقة ووفقا للقوانين النافذة.

وأكد أن المركز لن يتهاون في ضبط مختلف السلع المنتهية والممنوعة وغير المصرح بدخولها إلى البلد لما فيه مصلحة الوطن وصحة وسلامة المواطنين.

وأشار الشعوبي إلى أن الجمارك تعد خط الدفاع الأول في ضبط وإتلاف السلع المنتهية وغير المطابقة للمواصفات ..

