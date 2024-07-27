أخبار اليمن : عودة 55 صياداً يمنياً من سجون إريتريا

عودة 55 صياداً يمنياً من سجون إريتريا
عاد إلى ميناء الاصطياد السمكي بالحديدة، 55 صياداً بعد أيام من اختطافهم وتعذيبهم في سجون السلطات الاريترية.
وأوضح الصيادون العائدون، أن دوريات بحرية تابعة للسلطات الارتيرية أقدمت على اختطافهم أثناء ممارستهم الصيد على متن خمسة قوارب، في المياه البحرية اليمنية، واقتادتهم إلى سجونها.
وأفادوا بأن البحرية الارتيرية وبعد أن مارست بحقهم أساليب التعذيب وسوء المعاملة أعادتهم على متن قارب واحد فقط وقامت بمصادرة القوارب الأخرى ومعدات الصيد وبعض ممتلكاتهم.
وعبرت هيئة المصائد السمكية في بيان، عن إدانتها الشديدة لتزايد وتيرة الاختطافات والانتهاكات التي يتعرض لها الصيادون اليمنيون بشكل مستمر سواء من قبل السلطات الارتيرية أو تحالف العدوان الأمريكي السعودي.
ودعت المجتمع الدولي والمنظمات الإنسانية إلى النظر في مظلومية الصيادين اليمنيين وإدانة كافة الانتهاكات بحقهم.
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