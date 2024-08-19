أخبار اليمن : احذروا السيول.. أمطار غزيرة في هذه المناطق

احذروا السيول.. أمطار غزيرة في هذه المناطق
توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية والإنذار المبكر هطول أمطار رعدية متفاوتة الغزارة على عدد من المحافظات خلال الـ24 ساعة القادمة.
وأفاد المركز في نشرته الجوية، بأنه من المتوقع هطول أمطار رعدية متفاوتة الغزارة ترافقها الرياح الهابطة الشديدة وتساقط حبات البرد أحياناً على أجزاء من محافظات تعز، إب، الضالع، ريمة، ذمار، صنعاء، عمران، المحويت، حجة وصعدة ومرتفعات وسواحل تهامة.
كما قد تشمل الأمطار أجزاء من سواحل محافظات المهرة، حضرموت، شبوة، أبين وعدن والمناطق الداخلية المحاذية لها.
وحسب المركز من المحتمل هطول أمطار متفاوتة الشدة على أجزاء من محافظات البيضاء، الجوف، ومأرب.
وذكر أن كمية الأمطار التي هطلت خلال الـ24 ساعة الماضية وتم قياسها في بعض محطات الرصد الجوي جاءت على النحو الآتي: إب: 37.4ملم، ريمة: 20.5، تعز- المعافر: 19.1، الضالع: 9.1، المحويت: 8.8، الحديدة: 3.5، صنعاء: 2.6ملم.
ودعا المركز المواطنين إلى عدم التواجد في بطون الأودية وممرات السيول أو عبور الجسور الأرضية، منذراً من العواصف الرعدية والرياح الشديدة وتساقط حبات البرد والتدني في مدى الرؤية الأفقية بسبب هطول الأمطار وتشكل الضباب.
كما أنذر من الانهيارات الصخرية في الطرقات والمنحدرات الجبلية، وانهيارات المباني الطينية والشعبية بسبب استمرار هطول الأمطار.
وأهاب المركز بالجهات الرسمية ذات العلاقة اتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة لحماية الأرواح والممتلكات ومتابعة النشرات والتقارير الصادرة عنه.
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