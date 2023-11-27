دوت الخليج -

0.03 % انخفاضاً في بورصة مسقط

أغلق مؤشر بورصة مسقط "30" اليوم الاثنين عند مستوى 4626.20 نقطة منخفضا 1.5 نقطة وبنسبة 0.03 بالمائة مقارنة مع آخر جلسة تداول التي بلغت 4627.67 نقطة. 0.03 % انخفاضاً في بورصة مسقطأغلق مؤشر بورصة مسقط "30" اليوم الاثنين عند مستوى 4626.20 نقطة منخفضا 1.5 نقطة وبنسبة 0.03 بالمائة مقارنة مع آخر جلسة تداول التي بلغت 4627.67 نقطة. وبلغت قيمة التداول 4 ملايين و359 ألفا و172 ريالا عمانيا مرتفعة بنسبة 2.4 بالمائة مقارنة مع آخر جلسة تداول والتي بلغت 4 ملايين و255 ألفا و357 ريالا عمانيا. وأشار التقرير الصادر عن بورصة مسقط إلى أن القيمة السوقية انخفضت بنسبة 0.098 بالمائة عن آخر يوم تداول وبلغت ما يقرب من 23.84 مليار ريال عماني.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر 0.03 % انخفاضاً في بورصة مسقط على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع المؤتمر نت وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.