وزيرة الصحة الفلسطينية: 56 ألف عائلة في غزة بلا مأوى جراء القصف

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 27 نوفمبر 2023 06:35 مساءً - دعت وزيرة الصحة الفلسطينية، لوقف فوري للعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، مؤكدة أنه يفرض قيودا على كل شيء.

وقالت وزيرة الصحة الفلسطينية، في تصريحات عرضتها قناة القاهرة الإخبارية، إن هناك 25 مستشفى داخل قطاع غزة توقفت عن العمل، وأصبحت 56 ألف عائلة في غزة بلا مأوى جراء القصف.

من جهته، قال وزير الخارجية الفلسطيني، رياض المالكي، إن غزة تعيش أوضاعًا كارثية تحت وطأة العدوان الإسرائيلي، الذي يفرض قيودًا على دخول كل شيء للقطاع.

وأضاف "المالكي"، خلال اجتماع الاتحاد من أجل المتوسط المنعقد في برشلونة، أن مصر وقطر والولايات المتحدة الأمريكية يعملون على تمديد الهدنة ليومين أو ثلاثة.

وطالب بتمديد الهدنة وتحويلها إلى وقف إطلاق نار دائم، منوهًا بأن عودة الهجمات الإسرائيلية على غزة غدًا الثلاثاء، تعني مضاعفة المعاناة التي يواجهها سكان القطاع.