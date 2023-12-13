كمين الشجاعية.. صحيفة إسرائيلية تكشف تفاصيل مقتل 9 جنود من لواء جولاني

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 13 ديسمبر 2023 07:37 مساءً - أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، أمس الثلاثاء مقتل عشرة جنود إسرائيليين في معارك شمال قطاع غزة، تسعة منهم قتلوا في حي الشجاعية، من بينهم سبعة من لواء جولاني، واثنان من وحدة البحث والإنقاذ 669.

كانت لحادثة مقتل الجنود الإسرائيليين في الشجاعية صدى كبير، وانتشرت صور وأنباء الواقعة علي مواقع التواصل الاجتماعي، فيما عرف باسم كمين الشجاعية.

ونشرت صحيفة هآرتس الإسرائيلية، كواليس فقدان جنود الجيش الإسرائيلي العشرة فيما عرف بكمين الشجاعية شمال قطاع غزة، وأوضحت الصحيفة أن الجنود وقعوا ضحية لكمين منسق بدأ عندما أطلق عناصر من المقاومة الفلسطينية النار على قوة تابعة للجيش الإسرائيلي كانت تعمل في المنطقة.

وأفادت الصحيفة، بأنه كانت هناك مخاوف من احتمال اختطاف الجنود إلى أنفاق قريبة من المنطقة العاملين بها، فدفع الجيش الإسرائيلي بقوة أخرى لإخراج الجنود لكنها واجهت كمينا مشابهًا.

كواليس ما وراء كمين الشجاعية



ذكرت الصحيفة، أنه في ذلك اليوم وصلت قوة من لواء جولاني، أحد ألوية النخبة في الجيش الإسرائيلي إلى منطقة الشجاعية عندما مقاتلو حركة حماس بأطلاق النار عليهم، فتوجه الجنود إلى المبنى الذي خرجت منه النيران، ولا يعلمون ما ينتظرهم.

وتابعت الصحيفة: اندلعت اشتباكات عنيفة بين الطرفين، أعقبها إلقاء عبوة ناسفة وقنابل يدوية عليهم، مما أدى لإصابة 4 جنود، وفقدان الاتصال بباقي أفراد القوة، فزادت المخاوف من احتمال اختطافهم، واقتيادهم لشبكة أنفاق قريبة.

ليقوم الجيش الإسرائيلي بإرسال قوة أخري لإنقاذ الجنود الذين انقطع الاتصال بهم، لكنها تعرضت لإطلاق نار كثيف، كما واجهت قوة ثالثة، حاولت تحديد مكان الجنود إلي اشتباكات عنيفة، اعجزتها عن المساعدة.

وقالت الصحيفة إن المعارك استمرت حتى تم إخراج الجنود بمساعدة قوة من الإسناد الجوي والمدفعية.