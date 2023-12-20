الصحة السعودية: لا يجب القلق من متحور JN.1 أو اتخاذ إجراءات...

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 20 ديسمبر 2023 10:29 مساءً - أكدت هيئة الصحة العامة السعودية “وقاية”، أنه لا صحة لما يتم تداوله من مخاطر وتحذيرات من وباء جديد.

وذكرت الهيئة السعودية في بيان لها قائلة : فمتحور JN.1 يعتبر من المتحورات المتفرعة لـ كوفيد 19، كما أن فاعلية التحصين بلقاح كوفيد 19 المطور قائمة ولا يوجد ما يستدعي القلق.

وشددت علي انه ليس هناك حاجة لتطبيق إجراءات مشددة.

كما اوصت الهيئة السعودية " وقاية" بنهاية البيان الجميع بأخذ المعلومات من المصادر الرسمية الموثوقة.

وكانت ‎هيئة الصحة العامة (‎وقاية) في بيان سابق رصدت سرعة انتشار المتحور JN.1 محلياً، حيث بلغت نسبته 36% ولم يصاحب ذلك أي زيادة في مرضي العنايات المركزة.

كما أكدت "وقاية" في بيان لها بأنه لا يوجد ما يثير القلق.

ويشار إلى أن منظمة الصحة العالمية صنّفت المتحور الجديد "JN.1" بأنه متحوّرٌ منفصل مثير للاهتمام ناتج عن السلالة الأم "BA.2.86"؛ إذ كان قد صنف سابقًا على أنه متحورٌ مثيرٌ للاهتمام بوصفه جزءًا من السلالات الفرعية "BA.2.86".

و يشير التقييم إلى أنّ الخطر الإضافي الذي يشكله متحور "JN.1" على الصحة العامة العالمية خطرٌ منخفض، وعلى الرغم من ذلك، ومع بداية فصل الشتاء في نصف الكرة الشمالي، يمكن أن يزيد متحور "JN.1" من عبء الأمراض التنفسية في العديد من البلدان.