كتائب القسام تعلن استهداف القوات الإسرائيلية في عدة مناطق

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 2 يناير 2024 06:31 مساءً - أعلنت "كتائب القسام"، الجناح العسكري لحركة "حماس"، اليوم الثلاثاء، عن استهدافها للقوات الإسرائيلية في عدة مناطق.

وجاء في البيان: "كتائب القسام تدك تجمعا لآليات وجنود الاحتلال جنوب شرق مدينة خانيونس بقذائف الهاون".

وتابع: "كتائب القسام تدك تجمعا لآليات وجنود الاحتلال شمال شرق مخيم البريج بقذائف الهاون من العيار الثقيل".

وأضاف: "كتائب القسام تستهدف دبابة ميركافا صهيونية بقذيفة "الياسين 105" في منطقة القرارة شمال مدينة خانيونس".

وفي وقت سابق، أعلنت "كتائب القسام" عن استهداف عناصرها آليات وجنودا إسرائيليين في حي التفاح والدرج بمدينة غزة.

ونشرت "القسام" مقطع فيديو وثق عملية الاستهداف، حيث يظهر في الفيديو عناصر من الكتائب يقصفون آليات إسرائيلية بقذائف محمولة على الكتف.

كما نشرت الكتائب مقطع فيديو بعنوان "تل أبيب تحترق.. والقدس ستتحرر".

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، إصابة 31 جنديا بينهم 5 في حالة حرجة في معارك غزة خلال الـ 24 ساعة الماضية.

ومساء أمس، أعلن أبو عبيدة الناطق باسم كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس، إن عناصر المقاومة تمكنوا خلال الـ 4 أيام الماضية من تدمير 71 آلية عسكرية بشكل كلي وجزئي.

وقال أبو عبيدة: "أكد مجاهدونا قتل 16 جنديا صهيونيا وإصابة العشرات بجروح متفاوتة، ولقد نفذوا 42 مهمة عسكرية أوقعت عددا من الجنود الصهاينة قتلى وجرحى".

تدمير 71 آلية عسكرية اسرائيلية

وتابع: "استهدفنا القوات الصهيونية بالقذائف والعبوات المضادة للتحصينات والأفراد واشتبكنا معها من مسافة صفر، كما فخخنا منزلين ونفقين في جنود العدو وفجرنا ألغاما في آليات العدو ونفذنا عمليتي قنص واستهدفنا مروحية".

واستطرد أبو عبيدة: "مجاهدونا دكوا مقار وغرف القيادة الميدانية لجيش الاحتلال والحشود العسكرية بقذائف هاون وصواريخ بمحاور القتال"، مضيفا: " أسقطنا طائرتي استطلاع واستولينا على طائرة مسيرة أخرى وأمطرنا مدينة تل أبيب بوابل من صواريخ المقادمة "M90"".

إلقاء 65 ألف طن متفجرات على قطاع غزة

في سياق آخر، أعلن المكتب الإعلامي الحكومي في غزة في بيان له، أن الجيش الإسرائيلي ألقى 65 ألف طن من المتفجرات على القطاع منذ بداية العدوان.

ونشر المكتب الإعلامي الحكومي تحديثا لأهم الإحصائيات المتعلقة بالحرب على قطاع غزة، جاء فيها: "87 يوما على حرب الإبادة الجماعية الشاملة، خلالها تم تسجيل 1,838 مجزرة و28,978 شهيد ومفقود و21,978 شهيد ممن وصلوا إلى المستشفيات و9,280 شهيد من الأطفال و6,600 شهيدة من النساء و326 شهداء من الطواقم الطبية و40 شهيدا من الدفاع المدني و106 شهداء من الصحفيين و7,000 مفقود 70% منهم من الأطفال والنساء و56,697 مصاب و10,000 مريض سرطان يواجهون خطر الموت و99 حالة اعتقال من الكوادر الصحية و10 معتقلين من الصحفيين و1,9 مليون نازح في قطاع غزة و355,000 مصاب بالأمراض المعدية نتيجة النزوح".

كما أشار البيان إلى أنه تم تدمير: "130 مقرا حكوميا و93 مدرسة وجامعة و292 مدرسة وجامعة دمرها الاحتلال بشكل جزئي و120 مسجدا دمرها الاحتلال بشكل كلي و212 مسجدا دمرها الاحتلال بشكل جزئي و3 كنائس استهدفها ودمرها الاحتلال و65,000 وحدة سكنية دمرها الاحتلال كليا و290,000 وحدة سكنية دمرها الاحتلال جزئيا و30 مستشفى أخرجها الاحتلال عن الخدمة و53 مركزا صحيا أخرجه الاحتلال عن الخدمة و150 مؤسسة صحية استهدفها الاحتلال بشكل جزئي و104 سيارة إسعاف دمرها الاحتلال بشكل كامل و200 موقع أثري وتراثي دمرها الاحتلال".