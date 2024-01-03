الذهب يبدأ 2024 مرتفعاً
بدأت أسعار الذهب العام الجديد 2024 بداية إيجابية، مدعومة بتوقعات بأن مجلس الاحتياطي الفدرالي الأمريكي سيخفض أسعار الفائدة هذا العام والمخاوف بشأن الهجمات على الشحن في البحر الأحمر.
وأفاد موقع "سي ان بي سي عربية" بأن السعر الفوري للذهب ارتفع بنسبة 0.1 في المائة إلى 2063.59 دولار للأونصة.
واستقر الذهب في العقود الأمريكية الآجلة عند 2072.40 دولاراً للأونصة.
وارتفعت أسعار الذهب 13 في المائة خلال 2023 في أول ارتفاع سنوي لها منذ 2020، ومن المتوقع أن تصل إلى مستويات قياسية في 2024، مع انخفاض أسعار الفائدة مما يقلص تكلفة الفرصة البديلة لحيازة السبائك التي لا تدر عائدا.
وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، نزلت الفضة في المعاملات الفورية 0.3 في المائة إلى 23.70 دولارا للأونصة، في حين نزل البلاديوم 1.6 في إلى 1080.21 دولارا، ونزل البلاتين 0.2 في المائة إلى 985.24 دولار للأونصة.
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