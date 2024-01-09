قوات الاحتلال تقصف مأوي لأطباء بلا حدود في خان يونس

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 9 يناير 2024 10:33 صباحاً - ذكرت منظمة أطباء بلا حدود أنه تم إطلاق قذيفة على مأوى في خان يونس تابعا للمنظمة يضم أكثر من 100 موظف وعائلاتهم.

وأشارت أطباء بلا حدود إلي إصابة 4 أشخاص منهم ابنة أحد موظفيها تبلغ من العمر 5 سنوات وهي في حالة حرجة.

ونبهت المنظمة الدولية إلي أنها حذرت سابقا القوات الإسرائيلية بأن هذا كان مأوى للمنظمة ولم نتلق أوامر بإخلائه.

يأتي ذلك في ظل تواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي لعمليات الاعتقال واقتحام المنازل في الضفة والقدس اليوم الثلاثاء.

وفي بيت لحم؛ اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي ستة مواطنين من محافظة بيت لحم.