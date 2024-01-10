الأمانة العامة تشارك في الاجتماع التشاوري التاسع للوزراء العرب المعنيين بشؤون الثروة...

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 10 يناير 2024 01:29 مساءً - شاركَ سعادة السفير د. علي بن إبراهيم المالكي، الأمين العام المساعد، رئيس قطاع الشؤون الاقتصادية، في الاجتماع التشاوري التاسع للوزراء العرب المعنيين بشؤون الثروة المعدنية، ومؤتمر التعدين الدولي الثالث، المنعقدين بالتزامن، يوم الثلاثاء الموافق 9 يناير 2024، في الرياض بالمملكة العربية السعودية.

وألقى السفير المالكي كلمة خلال الاجتماع التشاوري التاسع للوزراء العرب المعنيين بشؤون الثروة المعدنية، والتي أكد فيها على أهمية هذا الاجتماع والذي يُكرس لمناقشة مستقبل المعادن والتعدين في العالم، متمنيا خلال كلمته نجاح أعمال الاجتماع في الخروج بالنتائج المرجوّة التي من شأنها أن تساهم في تطوير قطاع الثروة المعدنية بالدول الأعضاء في جامعة الدول العربية، وتعزيز التعاون الدولي بمجال انتاج المعادن الاستراتيجية التي تسهم في تحوّل قطاع الطاقة للقطاعات التقنية الحديثة، كما تتيح تبادل الأفكار والخبرات بين ممثلي الحكومات والمنظمات الدولية والاتحادات التجارية والأعمال لمنتجي المعادن، وكذلك المنظمات غير الحكومية المهتمة بالاستدامة والتنمية المجتمعية.

كما أشار سيادته إلى أهمية دعم جهود المنظمة العربية للتنمية الصناعية والتقييس والتعدين، إلى جانب باقي منظمات ومؤسسات العمل العربي المشترك، والتي أكد مجلس الجامعة على مستوى القمة في دورته الأخيرة على أهميتها وضرورة تطوير أدائها وتفعيل دورها في ضوء المستجدات والمتغيرات على الساحتين العربية والدولية واعتمادها كبيوت خبرة عربية تُعطى لها الأولوية في تنفيذ مشاريع داخل الدول العربية.