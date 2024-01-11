فصائل فلسطينية:استهداف غرفة قيادة للاحتلال الإسرائيلي بقذائف الهاون

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 11 يناير 2024 10:29 صباحاً - أعلنت فصائل فلسطينية استهداف جرافة إسرائيلية بعبوة شرق مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة.

كما أعلنت استهداف غرفة قيادة للاحتلال الإسرائيلي بقذائف الهاون من العيار الثقيل، نقلا عن القاهرة الإخبارية.

اعترف وزير الخارجية البريطاني، ديفيد كاميرون، بأنه "قلق" من أن إسرائيل ربما اتخذت إجراءات في غزة قد تشكل انتهاكاً للقانون الدولي، وردا على أسئلة رئيسة لجنة الشؤون الخارجية بالبرلمان أليسيا كيرنز، رفض كاميرون القول ما إذا كان قد اطلع على أي نصيحة قانونية من وزارة الخارجية تفيد بأن إسرائيل انتهكت القانون الإنساني الدولي في غزة، بحسب ما أوردت صحيفة "الجارديان" البريطانية.