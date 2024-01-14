قفزة في قروض الصين المقومة باليوان
أعلن بنك الشعب الصيني (البنك المركزي)، عن ارتفاع قروض الصين المُقوّمة باليوان إلى 22.75 تريليون يوان (3.2 تريليون دولار أميركي) خلال العام المنصرم.
وتُظهر بيانات البنك بحسب ما نقلته وكالة أنباء الصين الجديدة "شينخوا"، اليوم الأحد: أن الزيادة المسجلة على أساس سنوي كانت أكثر بـ1.31 تريليون يوان مقارنة بنظيرتها المسجلة في العام الأسبق.
وارتفع مؤشر (إم 1) وهو مقياس للمعروض النقدي بمفهومه الواسع يغطي النقد المتداول وجميع الودائع، ارتفع بنسبة 9.7 في المائة على أساس سنوي إلى 292.27 تريليون يوان في نهاية شهر ديسمبر الماضي.
أما مؤشر (إم 2) الذي يغطي النقد المتداول بالإضافة إلى الودائع تحت الطلب، فقد سجّل 68.05 تريليون يوان في نهاية شهر ديسمبر الماضي، بزيادة نسبتها 1.3 في المائة على أساس سنوي.
وارتفع مؤشر (إم صفر) الذي يشير إلى النقد المتداول، ارتفع بنسبة 8.3 في المائة عن العام الأسبق إلى 11.34 تريليون يوان في نهاية شهر ديسمبر الماضي.
وبلغ التمويل الاجتماعي المُضاف حديثاً، الذي يقيس الأموال التي يتلقاها الأفراد والشركات غير المالية من النظام المالي، بلغ 35.59 تريليون يوان في عام 2023، بزيادة 3.41 تريليون يوان عن العام الأسبق.
أما التمويل الاجتماعي المستحق، فسجّل 378.09 تريليون يوان بنهاية عام 2023، بزيادة 9.5 %على أساس سنوي.
وبلغت ودائع اليوان الجديدة في الصين 25.74 تريليون يوان في عام 2023، بانخفاض 510.1 مليار يوان عن العام الأسبق.. وسجّلت قروض اليوان المستحقة 237.59 تريليون يوان في نهاية ديسمبر، بزيادة 10.6 في المائة على أساس سنوي.
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