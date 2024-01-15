حماس تعلن مقتل المحتجزين الإسرائيليين يوسى شرعابى وتايس فريسكى

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 15 يناير 2024 08:30 مساءً - أعلنت حركة حماس، مقتل المحتجزين الإسرائيليين يوسي شرعابي وتايس فريسكي في قصف للجيش الإسرائيلي على غزة.

كانت حماس قد بثت حركة حماس مقطعا مصورا لثلاثة من الرهائن الإسرائيليين الذين تحتجزهم في غزة وهم يناشدون حكومتهم وقف الهجوم على غزة وإطلاق سراحهم، وذلك بالتزامن مع مرور 100 يوم على بدء الحرب.

والثلاثة الذين ظهروا في المقطع هم فتاة تدعى نوعا أرجماني (26 عاما) ويوسي شرعابي (53 عاما) وتايس فيرسكي (38 عاما)

وانتهى المقطع غير المؤرخ ومدته 37 ثانية بعبارة تقول "انتظرونا.. غدا سنخبركم بمصيرهم".

وذكرت الحركة في وقت سابق الأحد أنها فقدت الاتصال ببعض الرهائن وسط قصف إسرائيلي على غزة قالت إنه ربما أدى إلى مقتلهم. وكانت قد هددت في بداية الحرب أيضا بإعدام الرهائن ردا على القصف العسكري الإسرائيلي.