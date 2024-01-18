الهلال الأحمر الفلسطينى: الاحتلال يمنع انتشال جثمان شهيد داخل مخيم طولكرم

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 18 يناير 2024 10:36 مساءً - أكد الهلال الأحمر الفلسطيني، اليوم الخميس، أن قوات الاحتلال الإسرائيلي تمنع الطواقم التابعة للهلال الأحمر الفلسطيني من انتشال جثمان شهيد داخل مخيم طولكرم بالضفة الغربية؛ حسبما أفادت قناة “القاهرة الإخبارية” في نبأ عاجل لها.

وقبل قليل، حذّر الهلال الأحمر الفلسطيني، من تدهور الأوضاع الإنسانية في محافظتي غزة والشمال، مطالبًا بفتح ممرات آمنة لإيصال المساعدات الإنسانية.

وفي سياق آخر، أعلنت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، اليوم الخميس، عن استلام 5 آلاف و939 شاحنة مساعدات من الهلال الأحمر المصري، عبر بوابة معبر رفح البري.