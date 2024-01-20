في اليوم الـ106 للعدوان.. شهداء وجرحى في قصف وحشي للاحتلال على غزة

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 20 يناير 2024 10:29 صباحاً - ارتقى عشرات الشهداء، بينهم أطفال ونساء، وأصيب آخرون، ودُمرت عشرات المنازل والبنايات والشقق السكنية، والممتلكات العامة والخاصة، في قصف الاحتلال المتواصل على أنحاء متفرقة في قطاع غزة، جوا وبرا وبحرا، مع دخول العدوان يومه السادس بعد المئة.

وأشارت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) إلى أن قوات الاحتلال نسفت عددا من المنازل في بلدة القرارة شمال شرق خان يونس جنوب قطاع غزة، ما أدى إلى ارتقاء شهداء وعدد من الجرحى.

وأعلنت مصادر طبية عن استشهاد مواطن، جرّاء استهدافه من قبل طائرة استطلاع في خان يونس، فيما شهدت مناطق بني سهيلا والزنة وعبسان وبطن السمين شرق وجنوب المحافظة غارات جوية وقصفا مدفعيا.

كما أطلقت مدفعية الاحتلال عشرات القذائف على بلدة جباليا، شمال قطاع غزة.

وأعلنت وزارة الصحة في غزة ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي على القطاع منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، إلى 24 ألفا و762 شهيدا، و62 ألفا و108 مصابين.

وقالت وزارة الصحة في غزة، إن الاحتلال ارتكب 12 مجزرة في القطاع خلال الـ24 ساعة الماضية، راح ضحيتها 142 شهيدا و278 مصابا.

من جهته، قال الهلال الأحمر الفلسطيني، إن قوات الاحتلال لا تزال تعتقل 5 من طواقمه في قطاع غزة.