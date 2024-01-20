حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 20 يناير 2024 01:29 مساءً - أفادت قناة "القاهرة الإخبارية" فى خبر عاجل إعلام إيراني: مقتل قائد فيلق القدس فى سوريا أوميد زاده ونائبه فى هجوم دمشق.

وذكرت وسائل إعلام سورية بوقوع هجوم إسرائيلي على مبنى سكني في حي المزة بالعاصمة دمشق.

وقال مراسل "القاهرة الإخبارية"، من دمشق، إن انفجارًا قويًا دوَّى في العاصمة السورية، أعقبه تصاعد كثيف للدخان من المكان.

وأكد مراسل القاهرة الإخبارية، أن الهجوم الإسرائيلي على العاصمة السورية دمشق أودى بحياة 7 أشخاص آخرين وعدد كبير من الجرحى، مشيرا إلى أن استهداف المبنى السكني بدمشق تم بقصف صاروخي على الأرجح.

ومن جهتها، نفت حركة الجهاد استهداف أمين عام الحركة خلال الهجوم الإسرائيلي على دمشق.