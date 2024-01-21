فصائل فلسطينية تعلن السيطرة على طائرة استطلاع إسرائيلية في غزة

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 21 يناير 2024 11:27 صباحاً - أعلنت الفصائل الفلسطينية، اليوم الأحد، سيطرتها على طائرة استطلاع إسرائيلية، خلال تنفيذها مهام استخباراتية وسط قطاع غزة، بحسب وكالات.

وأشارت الفصائل الفلسطينية، إلى أنها استهدفت مركز قيادة وسيطرة للاحتلال الإسرائيلي جنوبي خان يونس، بقذائف هاون.

ويُواصل الاحتلال الإسرائيلي عدوانه المُكثف وغير المسبوق على قطاع غزة، جوًا وبرًا وبحرًا، للشهر الرابع تواليًا، مُخلّفًا آلاف الشهداء والجرحى، معظمهم من الأطفال والنساء.

ولا يزال آلاف الشهداء والجرحى لم يتم انتشالهم من تحت الأنقاض؛ بسبب تواصل القصف وخطورة الأوضاع الميدانية، في ظل حصار خانق للقطاع وقيود مُشددة على دخول الوقود والمساعدات الحيوية العاجلة للتخفيف من الأوضاع الإنسانية الكارثية.