فصائل عراقية تشن هجوما بالطيران المسير على أهداف إسرائيلية بالجولان

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 21 يناير 2024 09:31 مساءً - تبنت "المقاومة الإسلامية في العراق"، اليوم الأحد، الهجوم بالطيران المسير على أحد الأهداف العسكرية الإسرائيلية في الجولان السوري المحتل، يوم أمس.

وقالت "المقاومة الإسلامية في العراق"، في بيانها: "هاجم مجاهدو المقاومة الإسلامية في العراق، أمس السبت، هدفًا عسكريًا في الجولان المحتل، بالطيران المسيّر، وتؤكد المقاومة الإسلامية استمرارها في دكّ معاقل الأعداء".

وأشارت "المقاومة" إلى أن ذلك "يأتي استمرارًا بنهجنا في مقاومة الاحتلال، ونُصرةً لأهلنا في غزّة، وردًّا على المجازر التي يرتكبها الكيان الغاصب بحق المدنيين الفلسطينيين من أطفال ونساء وشيوخ".

وكانت فصائل مسلحة في العراق قد أعلنت، الثلاثاء الماضي، استهداف وسط إسرائيل بصاروخ كروز بعيد المدى خلال الأيام الماضية.

وتستهدف "المقاومة الإسلامية في العراق" مواقع وقواعد عسكرية أمريكية في سوريا والعراق، وذلك على خلفية الحرب التي يشنها الجيش الإسرائيلي على قطاع غزة والدعم الأمريكي الذي تتلقاه إسرائيل.