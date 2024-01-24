52 شهيدا و120 مصابا في خان يونس خلال الـ24 ساعة

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 24 يناير 2024 11:27 صباحاً - أعلنت مصادر طبية في غزة، ارتقاء 52 شهيدًا، و120 مُصابًا، في قصف الاحتلال على المناطق الغربية لخان يونس، خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأفادت جميعة الهلال الأحمر الفلسطيني، باستشهاد 3 نازحين، وإصابة اثنين آخرين، جراء استهداف الاحتلال البوابة الشمالية لمقر الجمعية في خان يونس.

استُشهد عشرات المواطنين وأصيب آخرون، في قصف الاحتلال المتواصل على مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة، التي تشهد قصفًا عنيفًا منذ أيام.

وأعربت منظمة "أطباء بلا حدود" عن قلقها على سلامة الموجودين داخل مستشفى ناصر، بسبب القصف المتواصل في محيطها، مؤكدة وجوب حمايتهم، والسماح لهم بالمغادرة إذا أرادوا، منوهة إلى تعذر وصول الجرحى إليه.

وتقصف آليات الاحتلال، في هذه الأثناء، محيط المسجد الكبير وسط خان يونس.

وفي حصيلة غير نهائية، ارتفع عدد الشهداء منذ بدء العدوان على قطاع غزة، 7 أكتوبر الماضي، إلى نحو 25.450 شهيدًا، و63 ألف مصاب، غالبيتهم من النساء والأطفال، وآلاف الضحايا الذين ما زالوا تحت الركام وفي الطرقات حيث لا يمكن الوصول إليهم.