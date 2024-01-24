بوريل: ليس من حق إسرائيل الحكم على فلسطين بمنطق ”الفيتو”

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 24 يناير 2024 01:29 مساءً - قال جوزيب بوريل، مفوض السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، إنَّ إسرائيل ليس من حقها الحكم على قيام دولة فلسطين بمنطق (الفيتو).

وبحسب صحيفة "جيروزاليم بوست"، قال "بوريل" خلال مؤتمر صحفي في بروكسل، اليوم الإربعاء: "لا يمكن لإسرائيل أنَّ تمنح نفسها حق النقض على تقرير مصير الشعب الفلسطيني".

وشدد على أنه إذا اعترفت الأمم المتحدة، كما اعترفت مرات عديدة بحق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير، فلن يتمكن أحد من الاعتراض عليه. علينا أن نتحدث عن تنفيذ حل الدولتين بدلًا من الحديث عن عملية السلام.

يذكر أنَّ رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، كان صريحًا في الأسابيع الأخيرة بشأن معارضته لإقامة دولة فلسطينية، حتى مع إصرار الولايات المتحدة، والاتحاد الأوروبي، والدول العربية على أنَّ "حل الدولتين" لابد أن يسبقه وقف الحرب.

وشدد نتنياهو على أن مثل هذه الخطوة ستشكل تهديدًا وجوديًا لإسرائيل، نظرًا لأهمية أمن الجيش الإسرائيلي في كل من غزة والضفة الغربية المحتلة، وهي الأرض التي يقول المجتمع الدولي إنها يجب أن تكون جزءًا من الحدود النهائية للدولة الفلسطينية.

وأمس الثلاثاء، قدّم بوريل لوزراء خارجية الاتحاد الأوروبي الــ27 مسودة خطة سلام يريد من الكتلة أن تتبناها واستخدامها كخريطة طريق لتنفيذ حل الدولتين على أساس خطوط ما قبل عام 1967، مع اعتبار القدس الشرقية هي العاصمة الفلسطينية.