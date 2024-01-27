في اليوم الـ 113 للعدوان.. استمرار القصف الإسرائيلي و28 شهيدا في خان...

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 27 يناير 2024 10:29 صباحاً - يتواصل العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة لليوم الـ 113 على التوالي، حيث شن جيش الاحتلال هجوما حادا على مناطق متفرقة من القطاع مخلفا عشرات الشهداء والجرحى.

وقصفت طائرات حربية إسرائيلية فجر اليوم السبت، منزلا في منطقة حي الجنينة شرق مدينة رفح جنوبي قطاع غزة ما أسفر عن استشهاد 3 فلسطينيين وإصابة العشرات بجراح مختلفة إضافة إلى وجود عدد من المفقودين تحت انقاض المنزل.

واستشهد أكثر من 10 فلسطينيين في قصف لطائرات الاحتلال الإسرائيلي استهدف منزلا لعائلة فياض جنوب غرب مدينة دير البلح بقطاع غزة.

وجددت مدفعية الاحتلال قصف مناطق متفرقة في محافظة خان يونس جنوبي القطاع.

واستشهد 28 فلسطينيا وأصيب أكثر من 80 بجروح بقصف إسرائيلي متواصل على خان يونس خلال 24 ساعة.

وفي غزة، قصفت طائرات حربية إسرائيلية عدة مناطق في المدينة.

وأعلنت وزارة الصحة في غزة أن الاحتلال الإسرائيلي ارتكب 19 مجزرة ضد العائلات في قطاع غزة راح ضحيتها 183 شهيدا و377 مصابا خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأكدت وزارة الصحة أنه لازال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات ويمنع الاحتلال وصول طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.

وأشارت الوزارة إلى ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى 26083 شهيدا و64487 مصابا منذ السابع من أكتوبر الماضي.