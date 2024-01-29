النواب الليبي: ندعم الجهود الدولية للحد من مخاطر الهجرة غير الشرعية

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 29 يناير 2024 01:29 مساءً - قال المستشار عقيلة صالح، رئيس مجلس النواب الليبي، خلال كلمته في افتتاح أعمال المؤتمر الأفريقي في مدينة بنغازي، إن بلاده تدعم الجهود الدولية التي تسعي إلى الحد من مخاطر الهجرة غير الشرعية، حسبما أفادت فضائية القاهرة الإخبارية.

وفي وقت سابق، أكد رئيس مجلس النواب عقيلة صالح للمبعوث الخاص للولايات المتحدة إلى ليبيا، السفير ريتشارد نولاند، رفضه أي محاولات لفتح حوارات أو اتفاقات جديدة في ليبيا، محذرًا من أن ذلك من شأنه إعادة البلاد إلى المربع الأول.

واستقبل عقيلة بمقر مجلس النواب في مدينة بنغازي، وفدًا أمريكيًا برئاسة نورلاند، ضم كلًا من مساعد نائب وزير الخارجية الأمريكي جوشوا هاريس، والقائم بالأعمال في سفارة الولايات المتحدة لدى ليبيا جيرمي برنت، ومسؤول القسم السياسي بالسفارة نبيل صديق فلورس.

وقال الناطق باسم مجلس النواب عبدالله بليحق، في تصريح صحفي إن اللقاء تناول سبل حل الأزمة الليبية، مشيرًا إلى أن عقيلة أكد لمحاوريه الأمريكيين «إنجاز مجلس النواب لما هو مطلوب منه من قاعدة دستورية وإصدار القوانين الانتخابية وآلية انتخاب حكومة موحدة تنظم الانتخابات».

وأضاف بليحق عبر صفحته على «فيسبوك» أن عقيلة أكد لنورلاند «أن أي محاولات لفتح حوارات جديدة أو اتفاقات جديدة ستعيدنا للمربع الأول، وبأن المطلوب الآن هو تشكيل حكومة واحدة موحدة تنظم وتشرف على العملية الانتخابية».