النواب الأردني يناشد شعوب العالم الاتحاد والتكاتف لإنقاذ غزة من عدوان...

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 29 يناير 2024 02:27 مساءً - قال عبد الرحمن المعايعة، نائب الأول لرئيس مجلس النواب الأردني، إنه يجب إيقاف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.

تحذير من توسع التصعيد في المنطقة

وحذر، خلال مداخلة عبر تطبيق سكايب على فضائية القاهرة الإخبارية، اليوم الاثنين، من توسع التصعيد في المنطقة، وأنه على شعوب العالم الاتحاد والتكاتف لإنقاذ قطاع غزة من عدوان الاحتلال وحكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، متابعًا أنه على الفلسطينيين أن يعيشوا أحرارًا كباقي شعوب العالم حتى تأمن المنطقة وإلا ستكون المنطقة ملتهبة بأكملها بحسب وصف العاهل الأردني.

وقف الحرب والمجازر بحق أبناء الشعب الفلسطيني

وأكد نائب الأول لرئيس مجلس النواب الأردني، أن الشعب الفلسطيني يجب أن على حريته الكاملة للعيش على أرضه بامن وسلام، ووقف الحرب والمجازر بحق أبنائها والتي يشهدها العالم أمام أعينهم دون التحرك ووقف تلك الحرب، منوهًا أن المملكة الهاشمية استنكرت تلك الحادثة مقتل ثلاثة من أفراد الخدمة الأمريكية وإصابة 25 آخرين في هجوم بطائرة بدون طيار في اتجاه واحد على قاعدة دورية شمال شرق الأردن، بالقرب من الحدود السورية العراقية.

ونوه، أن الحادث وقع خارج الأراضي الأردنية، وما حدث واضح لكل من وقف وحارب في غزة، ونحن نرفض التهجير القسري للفلسطينيين ويجب إيقاف الحرب القائمة الآن، مناشدًا أنه على شعوب العالم أن تتحد لإنقاذ لتحرير غزة ضد حكومة نتنياهو.