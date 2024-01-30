الاحتلال يسلّم عشرات الجثامين بغزة.. وحصيلة العدوان ترتفع إلى 26751 شهيدا

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 30 يناير 2024 02:27 مساءً - أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية بغزة، اليوم الثلاثاء، عن ارتفاع حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي على القطاع إلى 26751 شهيدا غالبيتهم من النساء والأطفال، منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول.

كما أعلنت الوزارة ارتفاع عدد الإصابات إلى 65636 شخصا منذ اندلاع الحرب. مشيرة إلى أن عددا من الضحايا لا زالوا تحت الركام وفي الطرقات فيما يمنع الاحتلال وصول طواقم الإسعاف والدفاع المدني إليهم.

وقالت الوزارة إن الاحتلال الإسرائيلي ارتكب 13 مجزرة ضد العائلات في قطاع غزة راح ضحيتها 114 شهيدا و249 إصابة خلال الـ24 ساعة الماضية.

وقال مسؤولون في قطاع الصحة الفلسطيني إن إسرائيل سلمت إلى السلطات جثامين عشرات الشهداء، كانوا قد ارتقوا في قصف على قطاع غزة في الأسابيع القليلة الماضية.

وأضاف المسؤولون أن الجثامين، التي كانت محتجزة في إسرائيل، تم تسليمها عبر معبر كرم أبو سالم الذي تسيطر عليه إسرائيل، وسيتم دفنها في مقابر جماعية في مدينة رفح جنوب قطاع غزة.

وذكر مراسل الغد أن عدد الجثامين التي أعادتها إسرائيل لشهداء فلسطينيين عددها 100 جثمان.

وفي تصريح له، قال الدكتور أشرف القدرة المتحدث باسم وزارة الصحة في غزة إن الاحتلال الإسرائيلي يشدد حصاره على مجمع ناصر الطبي للأسبوع الثاني على التوالي ويضع 150 كادرا طبيا و450 جريحا و3000 نازح في دائرة الاستهداف.

وأشار القدرة إلى أن المولدات الكهربائية في مجمع ناصر الطبي ستتوقف خلال يومين نتيجة نقص الوقود، وإلى نفاد الطعام عن الطواقم والجرحى والنازحين.

كما أشار إلى تراكم النفايات في أقسام وساحات مجمع ناصر الطبي ويرفض الاحتلال السماح لنقلها للخارج.